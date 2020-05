Dos años más tarde, Tablado fue condenado a 24 años de prisión por “homicidio simple” (en aquel entonces no existía la figura de femicidio). En 2013 sumó una segunda sentencia por amenazar a su ex mujer y su ex suegra, por lo que se le dictó una pena única de 26 años y seis meses, que debía concluir a fines de 2022. Sin embargo, fue beneficiado por la derogada Ley del “2x1” y por los cursos que hizo estando detenido como “estímulo educativo”. Así, el cómputo de la condena se le redujo, por lo que la pena se dio por concluida el pasado 28 de febrero cuando abandonó la Unidad 21 de Campana.