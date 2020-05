El cuerpo de Camargo no tenía heridas de cuchillo, tampoco balas. Lo mataron a golpes. No se sabe por qué, no hay una explicación al crimen, si existía un encono previo. Los policías que investigaron tienen el caso tienen una hipótesis: la víctima era de nacionalidad boliviana, sus victimarios, creen, lo golpearon por odio a su nacionalidad, por diversión.