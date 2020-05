A Petrullo se lo conoce como un operador judicial en los tribunales de la ciudad de La Plata. Esta procesado junto a Melazo, el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn; y el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli. En la causa conocida como “la banda del juez” también están imputados Javier Ronco, Ángel Custodio “Pipi” Yalet, Adrián “Quichua” Manes, Carlos Bertoni, Carlos “Macha” Barroso Luna, Jorge “El fiscal” Gómez de Saravia, Héctor “Pepe” Vega, el ex barrabrava de Gimnasia Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; el ex jefe de la barra de Estudiantes Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera y Claudia Edith Giunta.