No es la primera vez que Maximiliano Cayumil ataca a su mujer. “Nunca lo denuncié porque tenía miedo. Ahora no tengo miedo, pero no se que puede llegar a pasar después de esto”, se indignó Cintia. Y admitió: “No me dejaba salir a ningún lado, me acompañaba siempre. Era muy obsesivo, no me dejaba ni tener celular” .