La expectativa era fuerte hoy por la mañana: presos de varias cárceles federales y provinciales, 14 en total, se habían comunicado para acordar batucadas de cara a la nueva negociación, detenidos inquietos y expectantes. Los jefes penitenciarios saben que incumplir el pacto es un problema garantizado. “Si no se cumple la palabra, agarrate” , aseguraba uno de ellos. De vuelta en los módulos, algunas disidencias internas se calman. El sábado pasado, varios presos tomaron sus teléfonos clandestinos para manifestarse en desacuerdo por el pacto original: aseguraban que no atacaban su preocupación clave, no contagiarse. Mientras tanto, en la incertidumbre, el riesgo de que el motín explotara otra vez seguía latente. La tregua de Devoto, por naturaleza, es frágil.