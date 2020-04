-Tuve diferencias en la estrategia de defensa con Diana, la mujer de Mangeri, ella quería que defienda a su marido mediáticamente, y yo le dije que a las personas se las defiende en tribunales. Una de las cuestiones que me empezó a conmocionar en mi defensa de Mangeri fue el día que hicimos la exhumación del cuerpo de Ángeles Rawson. Ese fue un episodio que muy pocas veces pude superar. Fue una diligencia que se hizo a muy altísimas horas de la noche en el Cementerio Jardín de Paz de Pilar. Un frío horrible, una niebla terrible. Estábamos con el ex fiscal Pablo Lanusse, el abogado querellante, los peritos, la gente del juzgado, y ahí se dio una circunstancia entre el féretro y la pala mecánica que a mí me marcó para siempre. En ese momento dije “hasta acá llegue” . No lo pude superar nunca. Llegue a mi casa. Llegue contrariado. Me caí de la escalera. Me fracturé tibia y peroné. Me callé durante meses. La imagen de Ángeles me persigue por todos lados . En ese momento Mangeri gozaba del principio de inocencia. Pero bueno… No sé si será de buen o mal penalista esto, pero a mí la exhumación del cuerpo de Ángeles me marcó para siempre. En ese momento dimos una batalla procesal con el tema del ADN y con el laboratorio que procesó las muestras… pero no sé si lo haría otra vez. Hoy creo que ya no lo haría.