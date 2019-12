-No tan bien como en la época de Vidal, no es una cuestión afectiva sino económica. El gobierno anterior ha tenido un blindaje mediático muy importante, que no fue por cuestiones ideológicas o afectuosas, sino por dinero. Yo terminé mi período de senador el 10 de diciembre. El ministro Lacunza reconoció en una reunión del Senado que la Secretaría de Medios de la provincia tenía el doble de presupuesto que investigación y desarrollo tecnológico. Ese blindaje no fue gratis, fue a base de pauta con medios y periodistas. Y no me da vergüenza decirlo.