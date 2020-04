“Fui al cuarto piso, viste que evangelizo a los chicos del cuarto y séptimo piso, que son los que tiene HIV, y me encuentro con que no hay nadie, toda gente nueva. Pregunto qué pasó acá y me dicen que raje para los pisos de abajo. A los chicos los fueron desparramando en distintos hospitales donde no tienen tanta infección y otros en otras áreas. Salí llorando, pero lo peor es lo que me enteré en la reunión: que hay cualquier cantidad, que es una pandemia ya y la gente no sabe nada. Nosotros que somos de la Iglesia tenemos que difundir esto. Que la gente se vuelque a Dios”, dice después.