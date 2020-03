Se trata de Rubén Escobar, vecino de Resistencia que se dedica a la luthería, quien luego reconoció su error. “Hola yo soy quien hice el video. Me comentaron allegados que había sucedido y creí conveniente alertar a mis amigos de una posible fuga de internos de la Unidad Penal Nº 7 de aquí de Resistencia, Chaco. Pero al notificarme que no era verdad, hice la declaración correspondiente en mi estado de WhatsApp, del cual evidentemente personas malintencionadas descargaron el video y lo compartieron por otras redes. Sin otro particular, saludos cordiales. Viva la Patria”, escribió en Facebook.