“Con ella he tenido problemas de vecinos, por el auto mal estacionado, ruidos molestos, pero hice la denuncia porque me parece de una injusticia terrible lo que hizo. No sabemos si nos puso en riesgo, si la chica tenía que cumplir el aislamiento por un tema de salud por haber regresado del exterior o por haber estado en contacto con personas con síntomas de coronavirus. Todos quisiéramos traer a familiares a pasar la cuarentena con nosotros. Yo tengo padres de 80 años y enfermos y estoy sin mis hijos que vivieron acá antes de separarme. Me gustaría que están acá no tengo derecho a hacerlo y no lo hago” , dijo García