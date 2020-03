Debido a los comentarios de usuarios que no le creían el fatídico hecho que relató, la joven tuiteó: “Para aquellas personas que no me creen y que piensan que esto es un chiste... no me crean. Solo mis amigos cercanos saben la cantidad de cosas que me hizo mi viejo y a pesar de todo, yo siempre me callé, por suerte hoy voy hacer la denuncia . Y no le deseo a nadie esta situación".