Algunos días después de las detenciones, tanto la madre de las nenas como el dueño de la despensa hablaron. En sus declaraciones indagatorias dieron versiones diferentes aunque la más llamativa es la del acusado. Ante la Justicia reconoció el vínculo con las nenas pero negó que existiera una violación. Lo que dijo fue barbarie pura: “Eso es verdad pero no hubo ningún abuso. Ellas querían”. Desde ya, el Código Penal no prevé consentimiento para nenas de 7 y 10 años como en este caso. Por su parte, la mamá de las menores fue confusa en su relato y no mejoró en nada su situación procesal además de negarse a responder preguntas.