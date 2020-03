Dijo que Martínez es una persona en condiciones de ser aprehendida y “evidentemente los recursos económicos que posee, son lo único que explican” que no haya sido detenido. “Es algo que lo dijo de viva voz en la fiscalía. El fiscal Masferrer (de la UFI Nº 11 de Morón) no lo podía creer. Lo planteó ante la Sala I de la Cámara de Garantías de Morón y luego lo dijo en los pasillos de los tribunales. Nunca vi algo así. No se beneficia él ni su defendido”, concluyó.