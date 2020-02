“Me identifiqué con ellos porque a pesar del dolor, no los vi con palabras de odio”, resaltó la mamá de Ángeles. “Graciela me preguntó ‘¿Cómo se sigue’?'” , reveló que le consultó la madre de Fernando. “Aunque vos no lo puedas ver en este momento, porque recién pasó un mes, hace seis años y medio yo estaba en tu situación y una mamá puso en palabras lo que yo sentía”, le respondió Jimena y enumeró los distintos momentos de sufrimiento que atravesó con la muerte de su hija: “Es terrible pensar lo que uno podría haber hecho; empezás con el tema de olvidarte la voz, el olor, no poder decir que se murió -decís ‘partió’, ‘se fue’, pero ‘murió’ no lo pude decir por meses-”.