Días atrás, en diálogo con Télam, Bagnato expresó que “cuando pasó todo, la única que me hace reaccionar del estado de schock es mi abuela. lo primero que recuerdo es el apretón que me da y que me dice 'voy a devolverte todo lo que la vida me permita, pero yo ayudo a un nieto fuerte y no a un nieto tirado en la cama llorando, así que levántate y vení a tomar mate conmmigo”, recordó. “Ella no quiso que crezca con odio ni rencor” , agregó.