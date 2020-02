“Golpeé puertas, le puse garra, luché por la inocencia del amigo, organicé marchas y me puse a estudiar derecho. Mis pedidos eran desoídos. Uno tiene que lograr que la Justicia te crea y después, encima, convencerla de que investigue, porque si la familia no se pone la causa en la espalda, no se investiga”, decía Fernanda. El nombre de su hijo hoy es rememorado por los vecinos de Punta Indio, hacen un festival en su nombre, también piden justicia.