Era de madrugada. Había dos pibes nomás despiertos. Muy temprano, no había nadie, hicieron el movimiento a esa hora porque el penal estaba durmiendo. Lo de las amenazas es mentira. Imagínate que están solos, en la puerta de dónde es esa celda pusieron un chapón para que no se vea para adentro ni para afuera. Están completamente aislados, no tienen contacto con nadie, no pueden hablar, no pueden hacer nada. Un chapón blanco les pusieron para que no se vea para adentro. Antes era una puerta de rejas”.