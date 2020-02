Una abogada, María Elena Colombo, le dio su apoyo, Victoria se convirtió en particular damnificada en el expediente. Una psicóloga comenzó a tratarla. Victoria se cruzaba de brazos en las sesiones y no decía nada. Luego comenzó a abrirse. Dibujó símbolos que venían a su cabeza, escribió sus sueños. La fiesta en el Santa Rosa era algo recurrente. A veces no dormía, aterrada. Dejó la casa detrás de la cancha de Defensa y Justicia y con la ayuda de personal en la Justicia ingresó con su beba a un hogar de madres víctimas de violencia de género. No vio a su familia durante meses, a su hermano Ángel, cercano a ella. Ni siquiera tenía un teléfono, no se lo permitían por su propia seguridad. Aprendió peluquería, artesanías, manicura. También quiso aprender a bailar. El juez Agüero instrumentó que pudiera hacerlo en un estudio de Florencio Varela. Salsa fue su primera clase. Pero la salsa se baila con un hombre, con una pareja. No pudo.