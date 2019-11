Miki prefirió no quedarse a escuchar, dejó la sala del Tribunal Oral Criminal Nº1 de Florencio Varela en el cuarto intermedio antes del veredicto poco antes de las 14 horas de hoy. Se fue llorando luego de que la defensora oficial de Carlos Rolando Acosta, “Carlinchi", el padrastro que la violó durante nueve años mientras la amenazaba con una pistola y le decía que iba a ser suya para siempre, el padrastro que la embarazó de su beba que hoy tiene dos años, hizo su alegato a favor de Acosta para que reciba una pena menor. La defensora aseguró, entre otros puntos, que faltaba una prueba en el expediente que le parecía elemental, una pericia psicológica a Miki, que dijera que su relato era incuestionable, que no existía ningún signo de mentira o fabulación. No hacía falta ese ese estudio, quizás. La bebé de Miki, no cabe ninguna duda, es hija de su padrastro. Un genetista de la Asesoría Pericial bonaerense declaró en el juicio luego de comparar la sangre de Acosta con la sangre de la bebé. “99,99% de certeza", afirmó. Además, se parecen: la nena tiene los ojos de su padre.