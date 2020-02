“Me vieron ahí solo y aprovecharon; me quise defender y correr, pero me agarraron de la mochila y me tiraron al piso. No me acuerdo nada más", relató el joven que fue brutalmente atacado, incluso con un ladrillo con el que atinó a defenderse -sin éxito-. “Las mayores consecuencias fueron en la cabeza, me dejaron dos tajos” , comentó tras permanecer 24 horas internado en observación.