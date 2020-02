Por otra parte, el quinto ADN -perteneciente al único agresor de Natalia no identificado- es otro de los principales misterios que ronda hasta hoy su crimen aún parcialmente impune. En su momento esa muestra no coincidió con los que estaban imputados, no correspondía a ninguno. Pero la querella sostiene que el rastro del quinto violador no debería estar demasiado lejos.