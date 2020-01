Guastini no solo tenía su cueva en la calle Florida, también tenía otra en la calle Tucumán que fue allanada por la Federal. Sus empleados no dijeron mucho. Su mujer, que vivía a pocas cuadras de donde lo mataron, dio una declaración escueta, meramente protocolar. Tenía dos iPhone su poder en el Audi cuando murió, supuestamente con un software que destruía mensajes. El fiscal Conde todavía no conoce sus contenidos. No fueron abiertos hasta ahora. Las dificultades de abrir un teléfono Apple son históricas. En los últimos días, trascendió que la Policía Federal tiene la tecnología para hacerlo, y que la aplicó para desbloquear los celulares de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa. Sin embargo, al fiscal Conde no se le ofreció esa posibilidad, según fuentes cercanas a la causa.