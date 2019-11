En cuanto a sus bienes, Guastini no dejó ningún rastro: el Audi que manejaba todavía estaba a nombre de la misma mujer que se lo vendió, quien declaró y afirmó que el financista decía dedicarse a “la compra y venta de coches”. La transferencia nunca fue realizada. Su departamento no estaba a su nombre. No tenía cuentas bancarias, no era titular de tarjetas de crédito, nada a su nombre, excepto la Glock que encontraron al lado de su cadáver.