Los vecinos también reclamaron que el intendente local, Osvaldo Caffaro, se exprese públicamente sobre tragedia en la que quedaron involucrados diez ciudadanos de Zárate. “El intendente ni apareció, no dio la cara, no lo escuché decir nada”, dijo una vecina. El jefe comunal no se expresó públicamente sobre el tema desde que ocurrió el hecho.