“¿Querés saber por qué en solo 18 días de enero hubo 4 incidentes graves que involucran a rugbiers?”, se preguntó otro usuario, que al mismo tiempo respondió a su pregunta. “Porque su dirigencia dice que el chico ‘falleció’. No muchachos, no falleció, lo ASESINARON y casualmente fueron jugadores de rugby. Si se hacen los tontos no esperen que esto mejore”, enfatizó con un dejo de bronca.