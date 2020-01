“Se conocen de la zona, porque hacen deporte. Pero Pablo hace remo en el Club Náutico de Zárate”, explicó. “La verdad no sé si han tenido algún problema, no me lo imagino, sólo los conozco de vista. No pude hablar aún con él sobre esto porque está incomunicado. Me parece lógico pero la verdad estamos mal, le ponen barbaridades en las redes sociales y no entendemos por qué. Y no me puedo ni imaginar como estará esa familia que perdió un hijo. A ellos les damos nuestras condolencias”.