Parecía que Pippo y sus familiares ya no tenían escapatoria cuando la defensa encontró un resquicio que los salvó. Los abogados defensores descubrieron en el expediente que las medias no habían sido identificadas ni por su cantidad –no decía si eran una o dos– ni por su color –eran celestes, pero eso no constaba en el acta labrada por la policía al encontrar el cadáver de Oriel– y lograron que se las descartara como prueba. Con esos datos consiguieron que la Cámara Penal de La Plata declarara la nulidad del acta y desestimara todas las pruebas que figuraban en ella.