Todo comenzó el sábado pasado cuando dos jóvenes llegaron a una casa ubicada en la calle Terrada al 4600, abrieron la reja, y antes de ingresar por la ventana del frente pintaron con aerosol la cámara de seguridad. Sin embargo, su intento para no ser identificados no surtió efecto: ambos llegaron a ser filmados de frente. Se tomaron todo el tiempo que quisieron, ya que la propietaria del lugar y sus tres hijos no se encontraban presentes. Se llevaron dinero, joyas y electrodomésticos, y escaparon en una auto que habían dejado estacionado frente al lugar.