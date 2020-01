“Apareció caminando, me pidió que le convide un cigarrillo y me pidió la plata. Y se la dí”, aseguró. El ladrón, al final, se llevó aproximadamente $ 9.000 que había en la billetera del comercio. “Gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo ningún golpe”, sostuvo aliviado Facundo, en un caso adelantado por Crónica. Luego, el asaltante se retiró del mismo modo en que llegó, “caminando lo más tranquilo”.