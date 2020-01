-No. Me vi sorprendido por su irrupción en mi casa, en un estado medio nervioso. En ese momento no nos dimos cuenta del plan que tenía esta persona, que fue apartada de la causa por el juez Gasquet por no tener matricula de abogado en la provincia de Buenos Aires. Y me vi obligado a hacer un video, donde me pedía afanosamente regresar a la causa. Cuando se fue no nos dimos cuenta con Josefina lo que habia hecho, que habia logrado su cometido. Despues nos sentimos dos boludos, no me cayó para nada bien la intención de esa persona.