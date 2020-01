El abuso se fue agravando a pesar de resistencia que Camilla trataba de imponer. “No podía permitirme quedar inconsciente. De repente. uno le dijo al otro que se saliera de la casa. ‘Salí que yo la convenzo’, le dijo. El otro pibe le hizo caso y nos quedamos los dos solos. Se sacó la ropa e hizo que le tocara el miembro. Le decía que no, me levantaba las piernas y me quería llevar a la cama. Me apretaba contra él. Me tocaba, me besaba, me trató de bajar el pantalón. También me sacó el teléfono para que no pudiera usarlo, porque en un momento pensé que podía llamar a la policía”, señaló.