Una joven murió con el 90% de su cuerpo quemado: su pareja dijo que fue un suicidio pero la familia de la víctima lo acusa de prenderla fuego

Tras una presunta pelea con su novio, una mujer de 29 años de José C. Paz sufrió graves quemaduras y falleció hoy tras cuatro días de agonía. La Justicia aún no investiga un femicidio pero su madre asegura que el novio “la prendió fuego” y que no se roció ella misma