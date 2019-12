Uscheroff padre, dicen en Comodoro Py, no negoció entregarse, su abogado pidió su exención de prisión sin éxito. Su búsqueda fue intensa: el hombre, que sufre una afección cardíaca, iba a operarse dentro de poco, un cinturón gástrico, Picardi pidió allanar las farmacias donde compraba su medicación, allanó los domicilios de sus familiares. Eventualmente, Uscheroff no aguantó. Su abogado actuó de heraldo ante Picardi y Casanello: “Se entrega”, anunció. No hizo pedidos, no hizo requerimientos. Solo caer en paz.