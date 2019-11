“ De todos modos creemos que el móvil fue sexual, porque no tenía necesidad de matarla para robarle los teléfonos” , explicó una fuente judicial a este medio, quien reveló que no les parece casual el perfil narcisista que mostraba Almirón en las redes e incluso en la vida privada: “El vivía en una casa con una novia y en la parte de atrás de la vivienda vivía una ex pareja con el hijo que tuvieron”.