Un segundo episodio ocurrió en la casa de la víctima una noche en que “Edi” se quedó a dormir. Al escuchar el ruido de la hermana de ella, que dormía con su marido y su hija también en la misma casa, la obligó a fingir que dormía. Pero la joven entró y le pidió que se fuera. “Yo no sabía si decirle a mi hermana que él me tocó, o no decirle”, contó la víctima.