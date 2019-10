“Yo ese día estaba con un ataque de asma muy grande. Por lo general los acompañamos a caminar esa media cuadra pero ese día no lo hice y por eso me siento responsable”, se lamentó. “Me quedé dormida y a la mañana prendí el televisor y me enteré del accidente. Cuando escuché la hora que fue me empecé a desesperar y cuando dijeron su nombre se me cayó el mundo abajo”.