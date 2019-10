La primera denuncia llegó a la UFI N°3 de Moreno el 28 de junio luego de que la madre de T. notará comportamientos extraños en su hijo que no eran propios de su edad: Eempezó a hacer cosas raras para los 5 años que tiene, cosas que antes no hacía. Me acostaba al lado de él en la cama y se me subía encima y me empezaba a frotar o cuando quería darle un beso el trataba de dármelo en la en la boca adrede y con la boca abierta”.