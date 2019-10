“Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos. Las escuelas son su segundo hogar, necesitamos que nos digan”, se lamentó Leonela, que fue hasta el colegio junto a otros padres para reunirse con las autoridades del establecimiento educativo. “Si yo hubiese sabido que mi hijo había sido golpeado todo habría sido distinto, ni siquiera se lo pude decir al médico, que le hizo estudios y dieron bien”.