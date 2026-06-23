Miles de residentes reciben la recomendación de permanecer en casa por la mala calidad del aire en Florida

Miami-Dade mantiene una alerta por calidad del aire no saludable y muy no saludable hasta las 15:00 del miércoles 24 de junio de 2026 por el humo de incendios forestales en el sur de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El condado de Miami-Dade enfrenta desde el martes una alerta por niveles “no saludables” y “muy no saludables” de calidad del aire, con efectos directos sobre miles de habitantes en sectores como Doral, Sweetwater y Westchester. La advertencia, emitida por la División de Gestión de Recursos Ambientales y confirmada por el National Weather Service (NWS), se mantiene vigente hasta las 15:00 (3 p.m.) del miércoles 24 de junio de 2026 debido a la persistencia del humo generado por varios incendios forestales activos en el sur de Florida.

Según el Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la concentración de partículas finas superó los umbrales de seguridad, lo que motivó la extensión de la alerta sanitaria. Las autoridades advirtieron que el aire contaminado afecta la salud de la población general y supone un riesgo elevado para grupos sensibles, de acuerdo con el último boletín oficial publicado por el NWS y el monitoreo en tiempo real de AirNow.

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El episodio se produce en un contexto de múltiples incendios forestales activos en la región, encabezados por el Quarry 2 Fire, que ha arrasado cerca de 20.000 acres. Otros focos, como el Well Fire y el Corrections Fire, continúan bajo observación y control parcial por parte del Servicio Forestal de Florida. Las condiciones meteorológicas adversas y la presencia de humo persistente han obligado a prolongar la alerta, según lo reflejado en el aviso oficial emitido el martes a las 11:37 a.m. por el National Weather Service Miami.

¿Por qué se extendió la alerta de calidad del aire en Miami-Dade?

La extensión de la alerta responde a la persistencia de grandes cantidades de humo en la atmósfera, producto de varios incendios forestales en el sureste de Florida. El National Weather Service Miami señaló en su último comunicado: “Una alerta de calidad del aire está vigente hasta las 3 de la tarde del miércoles para el condado de Miami-Dade”, subrayando que la situación afecta a todo el condado y no únicamente a los sectores más cercanos a los focos de incendio.

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El boletín oficial atribuye la decisión a la continuidad de condiciones desfavorables, como vientos leves y la permanencia de humo en niveles bajos, que impiden la dispersión rápida de contaminantes. El Sistema de Monitoreo AQI de la EPA reportó índices superiores a 151 puntos en varias estaciones, rango asociado a riesgos para la salud de toda la población.

El Servicio Meteorológico Nacional en Miami emite una alerta de mala calidad del aire para el condado de Miami-Dade, debido al humo de los incendios forestales en el sureste de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué efectos produce el humo y cuáles son las zonas más afectadas?

La calidad del aire en Doral, Sweetwater y Westchester se sitúa en los niveles más altos de riesgo sanitario, con registros de “no saludable” y “muy no saludable”, según el Índice de Calidad del Aire (AQI). La exposición a partículas PM2.5 puede causar irritación ocular, molestias respiratorias, agravamiento de enfermedades pulmonares y aumento de episodios asmáticos, de acuerdo con la EPA y el Servicio Meteorológico Nacional.

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El mapa de alertas del NWS indica que el área afectada abarca desde el oeste de Miami-Dade hasta la costa, con menor impacto hacia el sur y al norte del condado, donde los valores se mantienen en niveles “moderados” o “buenos”. Las autoridades insisten en que las personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores son especialmente vulnerables en este contexto.

¿Cuál es el estado actual de los incendios forestales en Florida?

El Quarry 2 Fire se mantiene como el mayor foco activo, con aproximadamente 19.000 acres quemados y un 97% de contención, según el Servicio Forestal de Florida. El Well Fire alcanzó 2.809 acres y un 85% de control, mientras que el Corrections Fire suma 305 acres con solo un 15% de avance en la contención. Estos incendios afectan principalmente áreas al oeste de Doral y Sweetwater.

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El NWS y la Florida Forest Service monitorean en tiempo real la evolución de los incendios con apoyo de imágenes satelitales y patrullas terrestres. El humo continúa desplazándose hacia zonas urbanas debido a vientos débiles provenientes del suroeste, lo que ha agravado la situación de calidad del aire en áreas densamente pobladas.

Una infografía de la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional ofrece pautas para mantener la seguridad ante la mala calidad del aire en eventos al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones y recomendaciones emiten las autoridades?

Las autoridades locales y estatales han reforzado las recomendaciones para la población mientras dure la alerta:

Limitar actividades al aire libre y reducir la exposición en zonas abiertas, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas.

Usar aire acondicionado en modo recirculación para evitar la entrada de contaminantes.

Utilizar mascarillas N95 si resulta imprescindible salir al exterior en zonas afectadas.

Monitorear síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria o fatiga.

Consultar plataformas oficiales como AirNow y National Weather Service Miami para actualizaciones y avisos.

El aviso oficial del NWS incluye: “La visibilidad puede cambiar de forma repentina en distancias cortas; extreme precauciones al circular por carreteras cercanas durante la noche”, destacando la importancia de la precaución para conductores ante posibles cambios bruscos de visibilidad por humo.

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¿Cómo afecta la alerta a la vida cotidiana y los servicios?

La prolongación de la alerta ha llevado a la suspensión de actividades deportivas y recreativas al aire libre en escuelas y centros comunitarios, así como a la activación de protocolos de emergencia en hospitales y servicios públicos. El departamento de bomberos de Miami-Dade recomendó a la población no salir salvo en caso necesario y advirtió sobre el riesgo de accidentes viales por baja visibilidad.

Las autoridades educativas han solicitado a los padres que mantengan a los menores en casa durante los picos de contaminación, mientras que centros de salud han incrementado la vigilancia de pacientes con enfermedades respiratorias. El Servicio Forestal de Florida y el NWS mantienen comunicación constante para ajustar las recomendaciones según evolucione la situación.

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El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre un aviso de calor en los condados de Miami-Dade y Broward, con un índice de calor pronosticado entre 41 y 43°C para el 23 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué otras alertas están vigentes en el sur de Florida?

A la alerta por mala calidad del aire se suma una advertencia por calor extremo para los condados de Miami-Dade y Broward, con sensaciones térmicas que pueden superar los 43 °C (110 °F). El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa la advertencia entre las 11:00 y las 18:00, instando a la población a hidratarse, usar ropa ligera y evitar la exposición directa al sol.

Las autoridades insisten en la importancia de permanecer atentos a futuras actualizaciones, ya que la combinación de calor y contaminación atmosférica puede agravar los riesgos para la salud, especialmente en personas vulnerables.

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¿Dónde consultar información oficial y cómo actuar ante nuevas alertas?

Las fuentes oficiales para información actualizada son:

AirNow

National Weather Service Miami

Florida Forest Service

Las autoridades recomiendan seguir únicamente los canales oficiales y no confiar en rumores o mensajes de redes sociales. El monitoreo de la calidad del aire y la evolución de los incendios continuará de manera ininterrumpida hasta que la situación se normalice.

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