“Llamame en unos días mejor. Me voy al Tigre con el nene”, dijo Jorge G. Lo vi después en su cuenta de Facebook, un fin de semana de isla y de asado y de selfies al sol. B.., su hijo de nueve años había pasado un tiempo enojado con su papá, casi sin hablarle, lo culpaba por la situación, por el desorden de vivir arrancado de la normalidad de su vida. A comienzos de agosto en los tribunales de Quilmes, Jorge se sentó frente un abogado estatal y un equipo de psicólogos junto a sus ex suegros. Llegaron a un acuerdo: B. viviría con sus abuelos maternos durante un tiempo. Parecía lo mejor. El acuerdo no duró mucho. El 3 de septiembre, el chico llegó a la casa de Jorge para vivir junto a él y sus dos hermanos, en su casa de Berazategui.