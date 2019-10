Maximiliano, encargado de la confitería, dijo a TN que afortunadamente el hecho no terminó en tragedia, ya que que dentro del local había varios clientes, entre ellos un bebé. También dijo que esa zona de Almagro “es insegura”. “Después de las 17 hemos tenido que tomar medidas, poner puerta eléctrica, cámaras, elegir quién entra y quién no, no tener la llave de la caja en el local”, aseguró.