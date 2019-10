El robo sin embargo para los investigadores se sale de la norma. En diálogo con Infobae fuentes de la Cámara Argentina de Joyería, Relojería y Afines, precisaron que este tipo de asaltos en el país no son comunes porque los relojes de esa marca en particular tienen números de serie en mallas y cuerpo, por lo que es muy difícil revenderlos. Queda el mercado paralelo de los que no tienen problemas en comprar una pieza robada. Terminar en la muñeca de un narco ostentoso es una chance para un Rolex obtenido a punta de pistola.