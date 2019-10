La mujer cuenta además, el episodio en el cual sus vecinos y ex amigos fueron a hacer la denuncia por maltratos en su contra. Asegura que se llevaron a A. sin su permiso: “Hace unos meses me sacaron a la nena sin decirme nada y la llevaron a denunciar a la Comisaría de la Mujer supuestos malos tratos. La tuvieron toda una noche con ellos. Después el servicio local se llevó a mi hija con los abuelos y hace dos semanas me la trajeron de nuevo”