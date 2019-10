Pero el padre de Ariana, y ahora principal acusado del asesinato, no fue el único que se negó a realizar la denuncia. Según consta en la declaración de Jesica, una de las amiga de Ariana, en los días en los cuales le pedían a la familia que hiciera la denuncia recibió un llamado telefónico de parte de Alenka, la hermana de Ariana: “Me llamó y me dijo que no me metiera en su familia, que no se iba a hacer ninguna denuncia, que eran cosas de ellos. Me decía que me metiera en mi vida y no los molestara a ellos que si su hermana se había ido era problema de ella. Al día siguiente volví a insistir y me atendió la madre. Ella en cambió me dijo que si queríamos hiciéramos la denuncia, pero de fondo se escuchaban los gritos de Willy diciendo que no. Algo parecido decía el hermano".