Mientras la hermana de uno de los amigos le pidió a un vecino que llamara al 911, todos bajaron a la vereda y trataron de buscar el más mínimo sentido de cordura ante lo que sucedía. Después de unos minutos, el grupo se encontró intentando convencer a Danilo de que no se suicidara: el "Gordo" no soltaba el arma, repetía: "Me voy a matar, me voy a matar", mientras tomaba pastillas del blíster de manera desenfrenada.