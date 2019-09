Hay otros hilos sueltos en esta historia. Por ejemplo, la misma operación anti-drogas realizada justo sobre la carretera del estado de San Pablo, que da acceso a la capital y que llevó a que Puccio quedase detenido. Sólo adquirió interés periodístico cuando los diarios argentinos, sorprendidos, contaron toda la historia. El operativo no figura en registros online de la Policia Rodoviaria. No habría sido, por otra parte, un simple control aleatorio de ruta. Se habría hecho porque se buscaba algo en particular.