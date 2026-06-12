“La Ciudad de México estuvo a la altura”: Clara Brugada tras la inauguración del Mundial 2026

Clara Brugada afirmó que la inauguración del Mundial en Ciudad de México fue un éxito. (Captura de pantalla)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, declaró misión cumplida tras la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde 80,824 espectadores presenciaron el partido entre México y Sudáfrica en un recinto que por tercera vez en su historia abre una Copa del Mundo, mientras afuera manifestantes y policías se enfrentaban en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula.

Alrededor de 500,000 personas participaron en las actividades organizadas en la ciudad para seguir el inicio del torneo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La jornada combinó la victoria 2-0 del Tri, la ceremonia con Shakira, el caos en el Fan Fest del Zócalo y los choques entre manifestantes y policías fuera del estadio.

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En un video difundido en su cuenta de X, Brugada afirmó que la coordinación entre ambos gobiernos, activa desde hace varios meses, dio resultados. “Esta ciudad y este país trabajaron de la mano, gobierno de México, gobierno de la ciudad, para que hoy se pudieran entregar buenos resultados”, sostuvo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Ciudad de México cumplió con éxito el reto de inaugurar el Mundial 2026. (X/Clara Brugada)

“La Ciudad de México estuvo a la altura de este acontecimiento mundial”, escribió la mandataria en su publicación, en la que agradeció el trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez. “Esta ciudad es una ciudad de derechos y libertades”, añadió.

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García Harfuch reconoce a la Policía capitalina; Rodríguez felicita al equipo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sumó su reconocimiento al operativo. “Muy en especial el reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México. Gracias por su valentía, por su entrega, por su disciplina”, dijo García Harfuch en el encuentro de balance posterior al partido.

Rodríguez, por su parte, destacó la coordinación entre ambos gobiernos. “Reconocer, felicitar el trabajo de coordinación de todos los integrantes de esta mesa, especialmente del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada. Muchas felicidades al equipo y muchas felicidades a la selección”, expresó.

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Brugada cerró el balance con un aplauso para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como alguien que “decidió salir a vivir el día de hoy este gran partido de inauguración en un festival futbolero con su pueblo”.

Inauguración y victoria de la Selección Mexicana

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Hannah Mckay

Antes del silbatazo inicial, la ceremonia inaugural estuvo encabezada por Shakira, quien interpretó “Dai Dai” —la canción oficial del evento— junto al cantante nigeriano Burna Boy. La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con una coreografía que incluyó personajes caracterizados como Moctezuma y mujeres en trajes de danza típica.

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También actuaron el cantante venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y los colombianos J Balvin y Ryan Castro. El tenor italiano Andrea Bocelli junto a la coreana EJAE interpretó el himno del Mundial, titulado “DNA”.

Ya en el partido inaugural, la Selección Mexicana rompió la mala racha de no ganar en partidos inaugurales.

Dentro del estadio, Julián Quiñones —colombiano nacionalizado en 2023— y el veterano Raúl Jiménez anotaron los goles con los que México derrotó 2-0 a Sudáfrica.

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La jornada también dejó una marca en los libros de récords. El arquero Guillermo Ochoa, suplente en el Tri, se convirtió en el primer futbolista en la historia en disputar seis Mundiales y Gilberto Mora en el más joven de la justa, con 17 años.

Manifestaciones y caos

Demonstrators scuffle with riot police during a protest outside the Azteca Stadium during the opening match of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Rolando Ramos

El operativo “Última Milla” desplegó 56,320 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para proteger el perímetro del estadio. Pese al dispositivo, los enfrentamientos no se evitaron.

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Coincidiendo con el pitazo inicial del partido, madres buscadoras que exigen justicia por los más de 133,000 desaparecidos que enlutan al país quitaron barreras que protegían el perímetro del estadio.

“¡México campeón en desaparición!” era uno de los cánticos más repetidos por los manifestantes, provenientes de diferentes colectivos que rechazan que México albergue otro Mundial mientras afronta la violencia del crimen organizado.

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Otro grupo, el bloque negro, armados con palos y bates, rompieron los vidrios de vehículos policiales, negocios y el cuartel de la Guardia Nacional sobre Avenida del Imán.

Sheinbaum y Brugada vieron el partido en Gustavo A. Madero

Imágenes de los aficionados que acudieron a los puntos de reunión establecidos para ver el partido de manera gratuita. (CDMX)

Por otro lado, el Fan Fest de la plaza central del Zócalo finalmente abrió, pero las barreras metálicas instaladas para protegerla fueron removidas parcialmente e impidieron el acceso fluido de los aficionados. El resultado fue caos y empujones.

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“Tardamos una hora para entrar, fue un caos y para salir fue peor. Puede haber hasta muertos. Adentro no se puede ni caminar ni se alcanza a ver algo, hasta la última pantallita de acá pudimos acceder”, dijo Víctor Gómez, de 49 años, quien junto a su pareja Miriam Corona desistió de ver el partido en esa instalación.

Una lluvia torrencial cayó poco después del partido, lo que provocó la retirada de los manifestantes y que se vaciara también el Fan Fest.

Ni Brugada ni Sheinbaum asistieron al estadio ni al Fan Fest. Ambas siguieron el encuentro en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, junto a cientos de familias de la zona. Sheinbaum publicó en X una fotografía desde el deportivo, con la playera de la selección. Previamente había cedido su boleto para la inauguración a una niña futbolista.