La defensa oficial del acusado había planteado el miércoles pasado a la jueza Ana Malvido, que la prisión preventiva ordenada contra el joven no estaba fundada porque no había pruebas concretas. El ADN destruyó ese argumento y la principal señal de ello es que finalmente no hubo apelaciones para evitar que Escobar espere el juicio (probablemente por jurados) en prisión.