"Pensar que te amaba con todo mi corazón y ahora, enterarme que no sos la persona que creía, es tan doloroso -expresó-. Te llevaste la vida de una chica inocente y dulce, eso no tiene perdón. Para mí ya no existís más. ¿Hermano? ¿Cómo te puedo llamar hermano después de ésto? No existís más para mí. Ojalá que te caiga todo el peso de la ley y no tengas consuelo. ¡¡Destruiste dos familias!! La de Cielo, que no tenía culpa de nada, y mi familia. Un pueblo entero. Te odio con toda mi alma. Justicia por Cielo, descansa en paz reina que tu asesino va a pagar por todo lo que te hizo. Que lleve mi apellido y sangre no significa que voy a estar de su lado. Estoy con vos Cielo y con todos y todas. Volá alto bonita y que Dios te dé la paz que no tuviste en ese horroroso momento. Cielo, solo puedo pedirte perdón por no haberme dado cuenta antes del monstruo que tenía tan cerca. Se me parte el alma".