Si bien la defensa oficial de Escobar plantea su inocencia, la principal hipótesis es que Cielo no quiso tener relaciones sexuales con Escobar, que el hombre la violó y luego la mató para que ella no lo denuncie. Todo eso ocurrió, según lo que cree García, en el cuarto de la casa del presunto asesino, que aprovechó que sus padres no estaban.